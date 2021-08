Afghanistan, console italiano aiuta bambino in scalo Kabul. FOTO

Tommaso Claudi, da giorni impegnato nelle operazioni di evacuazione di concittadini e afghani dal Paese tornato in mano ai talebani, è stato immortalato mentre solleva il piccolo, spaventato dalla ressa in aeroporto. Lo scatto è diventato virale sui social

Una foto, che sta girando parecchio sui social, ritrae un bambino spaventato dalla ressa all’aeroporto di Kabul e un uomo che lo prende in braccio e lo porta via dalla folla. Quell’uomo è Tommaso Claudi, il console italiano da giorni impegnato nelle operazioni di evacuazione di concittadini e afghani dal Paese tornato in mano ai talebani (GLI AGGIORNAMENTI SULL'AFGHANISTAN LIVE - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO).