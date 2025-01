Atto vandalico sulla tomba di Darwin: fermate due donne Just Stop Oil

Serie TV

M - Il figlio del secolo, il confronto tra attori e personaggi reali

Da oggi, venerdì 10 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arriva M - Il Figlio del Secolo, la serie tratta dall'omonimo romanzo bestseller di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega. Si tratta di una fiction in otto episodi in cui a interpretare il Duce c’è uno fra i più apprezzati attori italiani, Luca Marinelli. Confrontiamo alcuni degli interpreti e dei personaggi storici nei cui panni si calano





Luca Marinelli è il protagonista di M - Il Figlio del Secolo, dove interpreta il ruolo di Benito Mussolini. È lui che interpreta la figura attorno cui cui ruota la serie, che da oggi, venerdì 10 gennaio, arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. In questa immagine vediamo a sinistra Marinelli in una foto di scena della serie mentre a destra troviamo un’immagine di repertorio in cui Benito Mussolini è ritratto al mare, a Rimini, e mantiene la sua solita postura con braccia e mani atteggiate come Luca Marinelli ripropone spesso nella serie