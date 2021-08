Afghanistan, dramma profughi: la mappa delle Ong presenti nel Paese

Da anni numerose organizzazioni non governative italiane e di altri Paesi sono attive nel settore della cooperazione allo sviluppo. Ora il ritorno al potere dei talebani mette a rischio il loro lavoro, in un momento ancora più delicato per l’emergenza degli sfollati e dei feriti. Dalle Ong laiche a quelle cattoliche, fino alla Cooperazione del governo e alle associazioni internazionali, ecco chi c’è sul campo in aiuto della popolazione afghana

Il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan rischia di bloccare il lavoro ormai lungo decenni di numerose organizzazioni non governative italiane e di altri Paesi attive nel settore della cooperazione allo sviluppo, oltre a mettere in pericolo gli operatori umanitari e sanitari, sia quelli stranieri ancora presenti sia i collaboratori locali ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO ). La presenza delle Ong è ancora più importante in una fase contraddistinta da una crescita esponenziale degli sfollati interni: sono già 2,9 milioni secondo l’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (Unhcr), oltre 5 milioni per l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). L'Oim prevede altri 359mila nuovi sfollati nel 2021 e nell'ultimo mese ha registrato 75mila minori costretti ad abbandonare le loro case. A questi dati si aggiunge quello dei 5 milioni di afghani al limite della sopravvivenza, e dei 14 milioni a rischio fame, secondo il Programma alimentare mondiale (Pam/WFP), per i quali gli aiuti alimentari saranno vitali nei prossimi mesi, in particolare per 2 milioni di bambini malnutriti.

Nei giorni scorsi, le Ong hanno chiesto aiuto ai governi occidentali per poter procedere all'evacuazione - laddove necessaria o richiesta - del proprio personale, sia straniero che locale, oltre a quella dei civili minacciati dal nuovo potere, attraverso i ponti aerei organizzati da diversi Paesi. Inoltre hanno auspicato maggiore sostegno e donazioni per poter continuare a portare avanti i propri progetti in terra afghana, rimanendo accanto ad una popolazione che rischia altrimenti di essere abbandonata a se stessa. La presenza di Ong italiane, ma non solo, è variegata sia a livello del settore di intervento che geografico. Ecco una mappa delle principali Ong - laiche e non - operative in Afghanistan, accanto, tra l'altro, alla Cooperazione del governo italiano.

Emergency - L'associazione fondata da Gino Strada ha cominciato a lavorare in Afghanistan nel 1999 e da allora ha curato 7,5 milioni di persone. A Lashkar-Gah, nel Sud, ha sede l'ospedale. In un Paese di poco più di 30 milioni di abitanti, una persona su 6 ha ricevuto il suo aiuto, offrendo assistenza, cure gratuite e di qualità alle vittime del conflitto che dura da 40 anni. Nel Paese asiatico la guerra ha causato un milione e mezzo di morti, centinaia di migliaia di feriti e mutilati, oltre quattro milioni di profughi.

Cisda - Il Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane è una onlus con varie sedi in Italia (tra cui Milano e Roma) attiva nella promozione di progetti di solidarietà a favore delle donne afghane sin dal 1999. Il nucleo iniziale è stato costituito da un gruppo di "Donne in Nero" che ha invitato le donne afghane di due associazioni (RAWA e HAWCA) all'Onu dei Popoli di Perugia. I membri del Cisda sono in costante contatto con le donne nel Paese asiatico riconquistato dai talebani, conosciute e affiancate nelle battaglie per i diritti durante la lunga permanenza dell'associazione nel Paese asiatico.

Intersos - L'organizzazione umanitaria accompagna la popolazione nel Sud del Paese dal 2001, in modo particolare nelle province di Kandahar e Zabul. Al momento ha progetti operativi a sostegno di diversi centri di salute primaria presenti nei distretti di Spin Boldak, Maywand, Shawalikot, Shahjoy, all'ospedale di Qalat e al centro di salute di Kharwaryan nella provincia di Zabul. L'intervento di Intersos all'interno delle strutture sanitarie è supportato dall'attività delle cliniche mobili impegnate nelle aree più remote. Particolarmente significativa, in questa fase, è l'attività medica di prima emergenza garantita dal Trauma Center di Kandahar. "I cittadini che rimarranno in Afghanistan sono la stragrande maggioranza e non possono essere dimenticati, soprattutto adesso che i bisogni aumenteranno" ha detto Matteo Brunelli, vice direttore Regione Afghanistan di Intersos.

Nove Onlus - Fondata a Roma da tre ex cooperanti internazionali (Susanna Fioretti, Arianna Briganti e Elena Noacco), dal 2012 si occupa di Afghanistan e delle sue donne, dei bambini e delle persone con disabilità, oltre all'imprenditoria femminile con il progetto Women In Business Hub e corsi gratuiti di alfabetizzazione, inglese avanzato, informatica e scuola guida. Molti dei progetti sono incentrati sull'emancipazione femminile.

Medici senza frontiere (MSF) - È una delle associazioni più note per il sostegno sanitario dei Paesi in guerra e colpiti da crisi umanitarie (è in 88 nazioni nel mondo). In Afghanistan ha aperto due poli a Boost, per la medicina d'emergenza, e a Khost, nell'area orientale del Paese, un ospedale di medicina neonatale e materna. Opera anche a Herat, Kandahar, Kunduz e Lashkar Gah, con strutture nelle quali vengono accolti bambini, donne e uomini che necessitano di cure immediate.

Pangea Onlus - Dal 2003 la fondazione milanese, che ha una sede a Kabul gestita da una ventina di afghane, è attiva nel Paese con progetti in difesa dei diritti umani delle donne, microcredito ed empowerment per la loro indipendenza sociale. Il primo progetto avviato a Kabul si chiama Jamila: da 18 anni consente alle donne di frequentare corsi, ricevere assistenza e accedere al programma di microcredito per avviare o incrementare attività lavorative. Nel tempo l'offerta di Fondazione Pangea si è ampliata, con nell'agosto 2017 la creazione di una Scuola per parrucchiere e la collaborazione con la scuola per sordi in un quartiere periferico di Kabul, Arzan Quemat, nata nel 2004 da un gruppo di giovani donne e uomini sordi e gestita dall'Associazione Nazionale di sordi (ANAD). Insieme Pangea e ANAD hanno creato un nuovo percorso di sviluppo e dato vita a nuove prospettive, come ad esempio far giocare le ragazze a calcio.