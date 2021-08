Afghanistan, Croce Rossa a Sky TG24: "Diritti donne? Vedremo". VIDEO

In una conferenza stampa, i talebani hanno detto che rispetteranno i diritti delle donne, che potranno studiare e ricoprire incarichi governativi sulla base della Shari’a, ( COSA PREVEDE ) i precetti religiosi fondati sulla lettura del Corano e sulla Sunna (l’insieme degli atti e dei detti attribuiti al Profeta Maometto) di cui i talebani danno un’interpretazione più rigorosa che altri gruppi di fede islamica. “Lo dicevano anche 25 anni fa e poi si comportavano in maniera diversa”, dice Cairo. Per il delegato della Croce Rossa “c’è da chiedersi se è la Shari’a a essere cambiata o se sono cambiati i talebani”.

Quando i talebani controllarono l’Afghanistan, dal 1996 al 2001, le donne, oltre a non poter studiare, dovevano indossare il burqa e non potevano guidare, indossare gioielli e avere rapporti con uomini diversi dal marito, il padre o altri familiari. Le afghane, racconta Cairo, adesso “sono spaventate perché temono di perdere quello che hanno ottenuto negli ultimi vent’anni”. Se è vero che “in alcune zone dell’Afghanistan i talebani hanno annunciato che anche le donne potranno continuare a studiare fino all’università”, sono state poste alcune condizioni. Le lezioni dovranno essere tenute da insegnanti donne e dovranno svolgersi in sedi separate dagli uomini. Sul diritto all’istruzione femminile, Cairo è dubbioso: “È tutto da verificare”.

I rastrellamenti

Subito dopo la presa di Kabul, si erano diffuse voci di operazioni di rastrellamenti casa per casa a opera dei talebani, che si sarebbero impegnati per la cattura di persone che negli anni passati avevano collaborato con ambasciate e istituzioni occidentali e per cercare donne dai 12 ai 45 anni da dare in sposa ai propri soldati. I leader dei talebani hanno negato quanto riportato da diversi media, assicurando che “a nessuno verrà fatto del male”. Cairo non ne ha esperienza diretta, ma non conferma né smentisce i rastrellamenti: “Essendo successo negli anni passati a ogni cambio di regime e sentendo questo allarme da tantissime persone, non escludo che sia vero”.