Afghanistan, talebani: "Basta nemici. Donne al governo sotto Sharia"

A 48 ore dalla presa di Kabul, i talebani annunciano un'amnistia, invitano le donne a entrare al governo "ma secondo le regole della Sharia" e dicono: "Abbiamo perdonato tutti coloro che hanno combattuto contro di noi. Le animosità sono finite. Non vogliamo nemici esterni o interni. Vogliamo assicurarci che l'Afghanistan non sia più un campo di battaglia". Poi appaiono davanti alle telecamere nella loro prima conferenza stampa, dove a parlare è Zabihullah Mujahid, che si definisce "portavoce dell'Emirato Islamico". L’annuncio per la conferenza è stato dato con un messaggio in lingua pashtun pubblicato su Twitter. "Questa sera alle 18:30 (ora dell'Afghanistan), terrò la mia prima conferenza stampa al Media Center di Kabul. I giornalisti e i rappresentanti dei media sono invitati a partecipare ", ha scritto Mujahid ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO ).

“Amnistia generale, donne dovrebbero far parte del governo”

I talebani hanno annunciato un'amnistia generale per tutti i funzionari statali, invitandoli a tornare al lavoro: "È stata dichiarata un'amnistia generale per tutti (...), quindi dovreste riprendere il vostro stile di vita con piena fiducia", affermano in una nota. Poi Enamullah Samangani, membro della commissione Cultura degli insorti, citato dalla Associated Press invita le donne ad entrare al governo, "ma secondo le regole della Sharia". Un'affermazione che sembra voler indicare una svolta moderata degli “studenti islamici”, in passato autori di lapidazioni di donne, mutilazioni e esecuzioni in piazza, ma che viene accolta con scetticismo da molti afghani e osservatori internazionali. "L'Emirato Islamico non vuole che le donne siano vittime - afferma Samangani - Dovrebbero far parte del governo, secondo i dettami della Sharia", ma non chiarisce cosa ciò significhi. Poi evoca un'amnistia, ma anche in questo caso senza chiarire chi ne beneficerebbe: alcune fonti a Kabul dicono che i combattenti islamici hanno già stilato liste di afghani che hanno cooperato con le forze straniere e per questo ricercati.

"Niente burka per le donne, sì all'istruzione"

Uno dei portavoce dei talebani, Suhail Shaheen, dichiara poi a Sky News che le donne afghane potranno accedere all'istruzione, compresa l'università, aggiungendo che dovranno indossare l'hijab ma non il burka. Suhail Shaheen afferma inoltre che "migliaia" di scuole continuano a funzionare.



“Abbiamo liberato l'Afghanistan dopo 20 anni”

"Questo è un momento di orgoglio per l'intera nazione", esordisce poi nel pomeriggio il portavoce dei talebani nella prima conferenza del movimento a Kabul. "Dopo 20 anni di lotte abbiamo liberato l'Afghanistan ed espulso gli stranieri", dice Zabihullah Mujahid davanti alle telecamere. "Vogliamo assicurarci che l'Afghanistan non sia più un campo di battaglia. Abbiamo perdonato tutti coloro che hanno combattuto contro di noi. Le animosità sono finite. Non vogliamo nemici esterni o interni".