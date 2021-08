Afghanistan, il G7: "Talebani garantiscano un corridoio sicuro"

Nel comunicato finale del vertice straordinario si legge che i miliziani "saranno ritenuti responsabili sul terrorismo e i diritti umani". Biden conferma il ritiro delle forze americane entro il 31 agosto, ma prepara piani di emergenza se dovesse rendersi necessario. Il premier italiano Draghi: "Mantenere canali di contatto anche dopo quella data, coinvolgere anche Russia e Cina"

Il G7 chiede ai talebani di garantire un “corridoio sicuro" a tutti coloro che vogliono lasciare il Paese anche dopo la scadenza del 31 agosto, quando si ritireranno gli ultimi militari Usa, come confermato dal presidente Joe Biden. È questa la linea emersa dal vertice straordinario, tenuto in videoconferenza, sulla situazione in Afghanistan (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE). I talebani - si legge nel comunicato finale del G7 - "saranno ritenuti responsabili delle loro azioni" sul terrorismo e sui diritti umani, "in particolare quelli delle donne". I sette leader sottolineano che l'Afghanistan "non deve mai più diventare un rifugio sicuro per il terrorismo e una fonte di attacchi terroristici contro altri" Paesi. Al vertice il presidente del Consiglio Mario Draghi ha rivolto un appello ai partner: "L'Italia reindirizzerà le risorse che erano destinate alle forze militari afghane verso gli aiuti umanitari. Chiedo a tutti voi di unirvi a questo impegno, compatibilmente con la situazione dei vostri Paesi".

Biden conferma ritiro entro 31 agosto, ma prepara piani di emergenza approfondimento Afghanistan, chi sono i leader talebani e quali sono i loro obiettivi Biden avrebbe resistito alle pressioni del G7, confermando agli alleati che il ritiro definitivo degli Usa dall'Afghanistan sarà il 31 agosto. Il presidente americano, pur decidendo di rispettare quella data per il ritiro definitivo delle truppe Usa, ha chiesto comunque al Pentagono di preparare "piani di emergenza" per prolungare la permanenza a Kabul se si dovesse rendere necessario, affermano fonti dell'amministrazione Usa citate dai media. Biden avrebbe quindi deciso di seguire le raccomandazioni del Pentagono, i cui vertici sarebbero contrari ad estendere la deadline per il ritiro da Kabul dove si trovano al momento oltre 5.000 soldati americani impegnati nelle operazioni di evacuazione. Draghi: “Mantenere canali di contatto anche dopo 31 agosto” Secondo Draghi l'obiettivo in Afghanistan è riuscire a concludere in sicurezza le operazioni di evacuazione entro fine agosto. Nel merito, Draghi ha sottolineato la necessità di "mantenere un canale di contatto anche dopo la scadenza del 31 agosto e la possibilità di transitare dall'Afghanistan in modo sicuro. "Inoltre, dobbiamo assicurare - sin da subito - che le organizzazioni internazionali abbiano accesso all'Afghanistan anche dopo questa scadenza". Poi ha aggiunto: “Per raggiungere gli obiettivi, credo che il G7 debba mostrarsi unito anche nell'aprire relazioni con altri Paesi. In questo, il G20 può aiutare il G7 nel coinvolgimento di altri Paesi che sono molto importanti perché hanno la possibilità di controllare ciò che accade in Afghanistan: la Russia, la Cina, l'Arabia Saudita, la Turchia e l'India”.