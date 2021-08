Afghanistan, così è crollato l'esercito indebolito dalla corruzione

Il crollo dell'esercito e la resistenza

leggi anche

"La caduta di Kabul", lo speciale di Sky TG24 sull'Afghanistan

"La resistenza continua e la resistenza avrà successo", ha detto a Sky TG24 martedì scorso Ahmad Massoud, figlio del leggendario leone del Panjshir Ahmad Shah Massoud (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO). Il giovane sta raccogliendo le forze che resistono ai talebani. "Noi afghani ci troviamo nella situazione in cui era l'Europa nel 1940. Siamo soli a resistere ma non cederemo", ha raccontato. Dopo il crollo dell'esercito nazionale, a guidare i fronti anti-talebani sono le milizie locali. Uno dei leader ha spiegato: "Noi siamo civili che hanno preso le armi per difendere il Paese al posto di quelli che non erano in grado di farlo. Noi siamo qui a difendere il posto in cui viviamo". E sul perché le forze armate addestrate per vent'anni dagli Stati Uniti e dalla Nato siano crollate così velocemente, ha risposto che gli americani "avrebbero dovuto lavorare sulla coesione del nostro popolo e l'appartenenza della gente ai distretti". Troppa corruzione e le politiche clientelari, ha aggiunto, hanno indebolito un esercito malpagato.