Afghanistan, atterrato a Fiumicino volo con altri 203 profughi

Altre 203 persone evacuate dall'Afghanistan sono giunte questa mattina all'aeroporto di Fiumicino, grazie al ponte aereo messo in piedi dalla Difesa. Dapprima trasportati da Kabul a Kuwait City con un C130J dell'Aeronautica Militare, i profughi hanno quindi proseguito il viaggio per Roma con un Boeing KC767. Così come già accaduto per i precedenti arrivi, tutti gli evacuati saranno ora sottoposti in aeroporto a profilassi sanitaria anti Covid prima di essere poi trasferiti con pullman dell'Esercito in strutture dedicate alla loro accoglienza.