Afghanistan, talebani: stop a classi miste all’università di Herat

Il divieto alle classi miste a Herat

Durante l'incontro tra personale universitario e talebani, i docenti della provincia hanno ribattuto che le università e gli istituti governativi sono in grado di gestire classi separate, mentre a causa del basso numero di studentesse gli istituti privati non possono permettersi di creare aule solo per ragazze. Il mullah Farid ha suggerito che docenti di sesso femminile e uomini anziani "virtuosi" possano insegnare alle studentesse. Gli insegnanti hanno però denunciato che, poiché le istituzioni private non possono permettersi classi separate, migliaia di ragazze potrebbero essere private dell'istruzione superiore. Secondo quanto riferito, ci sono circa 40.000 studenti e 2.000 docenti in università e istituzioni private e governative della provincia.