Assalto Cgil, Lamorgese: “Situazione ha superato ogni previsione”

Così il ministro dell'Interno durante l'informativa alla Camera in merito ai fatti del 9 ottobre scorso nella Capitale e alle proteste a Milano e Trieste: "Sui fatti di Roma ammettiamo delle criticità, in città c'era il triplo delle persone rispetto a manifestazioni precedenti"

"Nell'immediatezza dei fatti ho chiesto al capo della polizia una dettagliata ricostruzione delle evidenti delle criticità che, occorre riconoscerlo, hanno contrassegnato la gestione dell'ordine pubblico di quelle ore. È palese che non si sia riusciti a contenere tutti i propositi criminali da cui era mossa la parte violenta dei manifestanti, specie quella istigata da elementi più politicizzati". Così il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, nell'informativa alla Camera in merito agli scontri a Roma dello scorso 9 ottobre, quando è stata presa d'assalto la sede della Cgil. La titolare del Viminale ha sottolineato "il deficit di sicurezza determinato dalla situazione che ha superato ogni ragionevole previsione" e che non deve "più ripetersi”. Per il ministro, l'irruzione nella sede della Cgil è stato "il momento più drammatico" e "che ha turbato l'opinione pubblica per la violenza dell'azione distruttiva e lo sfregio alla democrazia. Un momento durato 8 angoscianti minuti, che ha avuto il suo apice tra le 17.32, quando i manifestanti irrompono nella sede sindacale, e le 17.35, quando le forze di polizia riprendono il controllo della situazione e liberano i locali".

"A Roma numero anomalo di manifestanti" leggi anche Trieste, presidio dei "no Green Pass" in piazza Unità d'Italia. FOTO "Non sono mancati nella mattinata del 9 ottobre diffusi controlli, anche in autostrada - ha aggiunto Lamorgese -. Diversamente dalle precedenti manifestazioni No vax e no Green pass, che avevano fatto registrare presenze limitate, sabato 9 ottobre il numero dei partecipanti era il triplo rispetto alle previsioni, addensatosi in piazza del Popolo in poco tempo. La presenza di Forza Nuova, con circa 200 unità, non fa che confermare - ha detto ancora il ministro - l'acceso interesse di questa formazione ad acquisire, attraverso la protesta, spazi di visibilità che ne accrescono il bacino di consenso". "Ci attende un periodo ancora molto impegnativo - ha spiegato - che per altro vedrà a fino ottobre lo svolgimento del G20. È da considerare prezioso l'apporto informativo volto a considerare ogni pericolo e indirizzare attività di mediazioni che hanno dimostrato l'efficacia nell'abbassare la tensione e decongestionare la piazza”.

“Respingo le accuse di strategia della tensione” C'è stata - ha proseguito Lamorgese - una lettura politica "che tende ad accreditare la tesi di un disegno assecondato da comportamento delle forze dell'ordine, devo respingere fermamente questa lettura", perché essa "insinua il dubbio che le forze della polizia si prestino ad essere strumento di oscure finalità politiche. È un'ingiusta accusa, che getta un'ombra inaccettabile sull'operato delle forze ordine". Dichiarazioni, quest'ultime, che hanno provocato le proteste di una parte dell'Aula, in particolare dai banchi di Fratelli d'Italia, con il presidente della Camera Fico costretto a richiamare all'ordine i deputati Dalmastro e Mollicone. "Nella manifestazione - ha ripreso la parola Lamorgese - si contano 41 feriti tra le forze dell’ordine nell'affrontare i facinorosi intenzionati ad assaltare le sedi istituzionali". Il ministro ha poi voluto escludere il "retroscena inquietante" della presenza di agenti polizia tra i manifestanti, riferendo che, come sempre in queste occasioni, "era prevista la presenza di agenti in borghese della Digos con compiti di osservazione, monitoraggio e mediazione con i manifestanti".

“Emersi nuovi obiettivi sensibili” leggi anche Green pass, scattano denunce per 40 anarchici del corteo di Milano Da febbraio 2020 al 18 ottobre si sono tenute 5.569 manifestazioni di protesta, più della metà nel 2021, e di queste 1.526 tra il 22 luglio e il 18 ottobre, che hanno riguardato la contestazioni al green pass. Queste le cifre elencate dal ministro. Il 3,4% è sfociato in episodi di violenza, ossia 52 manifestazioni. "Nello stesso periodo - ha detto - lo sforzo di contenimento delle contestazioni di piazza ha portato all'assegnazione di 17.470 unità delle forze mobili di polizia all'autorità di pubblica sicurezza”."In questo periodo - ha poi evidenziato - la protesta ha investito minacciosamente ogni ambito facendo emergere nuovi soggetti da tutelare e nuovi obiettivi sensibili da proteggere", sottolineando il "carattere sfidante della protesta, intenzionata a non fermarsi". Per il ministro "non si può in alcun modo abbassare la guardia" e bisogna "mantenere massima attenzione per garantire non sia turbata la tranquillità nazionale”.