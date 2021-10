Il conduttore della Cnn John King rivela in tv: "Ho sclerosi multipla"

L'anchorman ha spiegato di voler porre l'attenzione sull'importanza di vaccinarsi, per proteggere le persone come lui che sono più fragili di fronte a un possibile contagio

John King, uno dei conduttori più conosciuti del network tv americano Cnn, ha detto in diretta ai telespettatori di essere affetto da sclerosi multipla e di essere immunodepresso. Lo ha fatto - ha spiegato - per porre l'attenzione sull'importanza di vaccinarsi, per proteggere le persone, come lui, che sono più fragili davanti a un possibile contagio.

"Ho la sclerosi multipla"

"Condividerò con voi - ha dichiarato durante il programma "Inside Politics" - un segreto di cui non ho mai parlato. Sono immunodepresso. Ho la sclerosi multipla. Sono grato a tutti voi che vi siete vaccinati, grato al mio datore di lavoro quando dice che tutte le persone che lavorano qui si sono vaccinate quando hanno potuto farlo".

"Io - ha aggiunto - mi preoccupo di non portare il Covid a mio figlio di dieci anni, che non può vaccinarsi. A me non piace che debba essere il governo a dire cosa devi fare. A me non piace che sia il mio capo a dirmi cosa devo fare. In questo caso, è importante".

Uno dei giornalisti più seguiti della Cnn

Nato a Boston nel '63, sposato fino al 2012 con un'altra star della Cnn, la conduttrice Dana Bash, King è uno dei giornalisti più seguiti sui temi politici e durante le elezioni, quando offre aggiornamenti, analizzando i dati a tempo di record sulla famosa lavagna digitale.