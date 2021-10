Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 19 ottobre

Nelle ultime 24 ore 2.697 nuovi positivi, contro i 1.597 di ieri. Nuovo record di tamponi: sono 662.000 (ieri 219.878), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è allo 0,4% (era allo 0,7%). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 131.655. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 4.722.188. I guariti sono 4.515.987. Le persone in terapia intensiva sono 355 (-3) Condividi:

Nelle ultime 24 ore sono stati 2.697 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 1.597. Aumentano i tamponi effettuati, che raggiungono una cifra record: 662.000, contro i 219.878 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è allo 0,4% (ieri era allo 0,7%). Sono 70 i morti (compresi alcuni riconteggi), 3 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 19 ottobre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 412, poi il Lazio con 326. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 355, con 27 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.722.188. Le vittime in totale sono 131.655, con 70 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri erano 44, compresi altri riconteggi). I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 4.442, per un totale di 4.515.987. I ricoverati con sintomi sono 2.423 (-5). Sono invece 71.768 73.577 le persone in isolamento domiciliare (-1.809). I tamponi sono in tutto 98.606.298 - di cui 62.002.436 processati con test molecolare e 36.603.862 con test antigenico rapido -, in aumento di 662.000 rispetto al 18 ottobre. Le persone testate sono finora 35.359.040, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino vedi anche Covid, 7 giorni oltre 40mila casi in Uk. Record morti in 24h in Russia Nelle note del bollettino si legge che la Regione Abruzzo comunica che "è stato eliminato un caso dei giorni passati in quanto duplicato"; la Regione Campania segnala che "n. 1 decesso registrato in data odierna risale a un periodo antecedente le ultime 48 ore"; la Regione Emilia-Romagna spiega che "è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare"; la Regione Lazio comunica che "dei 10 decessi comunicati, 5 si riferiscono ai mesi di marzo/aprile 2021"; la Regione Sicilia segnala che "il numero complessivo dei tamponi molecolari comunicati in data odierna include 289 tamponi relativi a mesi precedenti e che "i decessi comunicati in data odierna sono avvenuti: n. 1 il 19/10/21 - n. 5 il 17/10/21 - n. 1 il 16/10/21 - n. 1 il 12/10/21 - n. 1 il 11/10/21 - n. 1 il 04/09/21 - n. 1 il 02/09/21 - n. 1 il 30/07/21 - n. 1 il 01/07/21"; la Regione Veneto dice che "in data odierna un laboratorio ha effettuato un caricamento di circa 25.00 tamponi antigenici pregressi non precedentemente inviati".