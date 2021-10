Covid, Pregliasco: "Natale? Pranzi numerosi meglio rimandarli al 2022"

"I pranzi" di Natale "numerosi sarebbe meglio rimandarli all'anno prossimo. Meglio fare su Zoom o Skype, come stiamo facendo adesso". Così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all'università Statale di Milano, ospite di "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1, ha risposto alla domanda su quale Natale si immagina e se sarà possibile passare le feste di Natale come si facevano prima del Covid. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)