Måneskin, pubblicato il lyric video di Mammamia

Il filmato vede protagonisti Ethan, Victoria, Thomas e Damiano ( FOTO ) in viaggio a bordo di un'auto, in sottofondo proprio le note del singolo.

approfondimento

Eurovision, Torino ospiterà l'edizione del 2022

Nel frattempo i quattro artisti si preparano anche alle date che li vedranno protagonisti su alcuni dei palchi più celebri d’Italia e del mondo.

Nei giorni scorsi il gruppo ha annunciato il calendario del Loud Kids On Tour 2022 che prenderà il via il 6 febbraio a Londra per poi concludersi il 14 marzo a Riga passando per Vienna, Parigi, Berlino, Praga e Amsterdam.