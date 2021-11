I Måneskin ospiti a The Voice USA, il video dell'esibizione

Damiano , Victoria , Thomas ed Ethan hanno messo a segno una nuova esibizione esplosiva. Nelle scorse ore il gruppo è stato ospite del programma statunitense The Voice nel corso del quale ha regalato al pubblico un medley sulle note delle canzoni Beggin’ e Mammamia.

Il successo dei Måneskin ( FOTO ) continua inarrestabile la sua corsa. Poco fa la formazione è stata protagonista di una performance che ha entusiasmato gli spettatori tanto da ottenere in poco tempo decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube.

I Måneskin sono reduci dal grande successo ottenuto alla ventottesima edizione degli MTV Europe Music Awards , di cui sono stati tra i protagonisti assoluti grazie alla vittoria nella categoria Best Rock.

Dopo aver ritirato il premio sul palco ungherese della Papp László Budapest Sportaréna , il gruppo ha ringraziato il pubblico con un messaggio su Instagram: “Best Rock, andiamo! Questo premio ha un grande valore per noi”.

In seguito la formazione (FOTO) ha aggiunto: “Grazie agli MTV Europe Music Awards per tutte le candidature e per averci permesso di suonare su un palco così da sogno e grazie infinite a tutti coloro che ci hanno supportato e votato, vi amiamo!”.