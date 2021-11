Måneskin dopo Las Vegas cantano Beggin' all'Ellen Show. VIDEO

La giovane band romana ha suonato per il pubblico dello show di Ellen DeGeneres la cover del singolo del 1967 dei The Four Seasons, che li ha resi famosi negli Stati Uniti dove hanno già ottenuto il disco di platino, oltre a un impressionante numero di ascolti su Spotify

Continua il tour di successo dei Måneskin, che cantano Beggin' ospiti al The Ellen Show negli Stati Uniti. Dopo l’apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas e l’incoronazione da parte di Mick Jagger sul palco, la giovane band romana è stata ospite del The Ellen Show di Ellen DeGeneres. Si tratta di uno degli show più famosi e seguiti d’America, insieme al popolarissimo Tonight Show di Jimmy Fallon dove i Måneskin hanno già fatto la loro apparizione. I Måneskin hanno suonato per il pubblico dello show di Ellen DeGeneres la cover del singolo del 1967 dei The Four Seasons, gruppo musicale statunitense.

Il concerto di Las Vegas

Dopo la calda accoglienza a New York e a Los Angeles, passando per l'apparizione in tv nel popolarissimo Tonight Show di Jimmy Fallon, la prima avventura negli Usa della band romana ha toccato il culmine con l’esibizione all'Allegiant Stadium di Las Vegas in apertura del concerto dei Rolling Stones. “Hello Las Vegas! È un onore essere qui ed avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre", le parole del frontman Damiano. I quattro hanno suonato per oltre quaranta minuti con i loro outfit a stelle e strisce. Sono partiti con Zitti e Buoni, il brano con cui hanno vinto l'ultima edizione del festival di Sanremo e poi l'Eurovision Song Contest. Pubblico in delirio alle prime note di Beggin' che li ha resi famosi negli Stati Uniti, dove hanno già ottenuto il disco di platino, oltre a un impressionante numero di ascolti su Spotify. "Great night in Vegas con i Måneskin", ha scritto il frontman dei Rolling Stones a commento di una foto con i quattro componenti della band. Ora ad attendere i Måneskin è il tour in tutta Italia, che culminerà il prossimo luglio in un grande concerto al Circo Massimo, a Roma, prima di volare al festival musicale di Lollapalooza a Parigi.