Il Volo in concerto all'Unipol Arena di Bologna, la possibile scaletta

Cinque grandi schermi accompagnano il trio sul palco, tra laser e giochi di luce, per un concerto lungo due ore. In scaletta, nuovi brani e testi iconici, che mettono in risalto le diverse personalità dei tre artisti.

Venerdì 17 gennaio , il tour Tutti Per Uno-Ad Astra Live Nei Palasport de Il Volo arriva all' Unipol Arena di Casalecchio di Reno .

La scaletta

La scaletta del concerto de Il Volo a Bologna non è stata ufficializzata. Tuttavia, è possibile che il gruppo replichi la setlist delle date precedenti:

Per aspera / Chiaro di luna

Who want to live forever

Capolavoro

Rocker man / Eleonor rigby [Gianluca]

The show must go on [Ignazio]

E lucevan le stelle / amor de mi vida [Piero]

Il gladiatore

Il mondo all’incontrario

E più ti penso

Se (nuovo cinema Paradiso) / se telefonando

Succede

My way

Per te ci sarò / Vicinissimo / Musica che resta / L’amore si muove

The sound of silence

Hallelujah

Tra le onde

Saturno e Venere

Miserere

Wicked game

E penso a te [Ignazio]

No puede ser [Piero]

Frammenti di universo

Ad astra

Un amore così grande

Il mondo

Grande amore

Nessun dorma

Ad astra [bis]