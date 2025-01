I Mumford & Sons tornano dopo 7 anni con un album intitolato Rushmere

Intanto nella band è avvenuto un cambiamento significativo nella formazione: con questo album, i Mumford & Sons si presentano per la prima volta come trio, formato da Marcus Mumford, Ted Dwane e Ben Lovett. La band ha perso uno dei suoi membri storici, Winston Marshall, nel 2021. Il musicista ha deciso di abbandonare il gruppo dopo essere stato al centro di polemiche per il suo apprezzamento verso un libro del giornalista conservatore americano Andy Ngo.

A precedere la nuova fatica discografica del gruppo britannico è un singolo dello stesso titolo dell'album, Rushmere appunto, che esce oggi, venerdì 17 gennaio 2025. Questo nuovo capitolo segue l’uscita di Delta del 2018, ma non includerà il brano del 2024 Good People, realizzato in collaborazione con Pharrell Williams.

1 Malibu 2 Caroline 3 Rushmere 4 Monochrome 5 Truth 6 Where It Belongs 7 Anchor 8 Surrender 9 Blood On The Page (feat. Madison Cunningham) 10 Carry O

In particolare, la traccia Blood On The Page vedrà la partecipazione della talentuosa cantautrice californiana Madison Cunningham.

Nel 2023, durante un concerto al festival Austin City Limits in Texas, la band aveva già offerto un’anteprima di un brano inedito intitolato Maybe.

Anche Marcus Mumford aveva espresso la sua soddisfazione: “Sapevamo di voler pubblicare nuova musica, ma volevamo aspettare quella giusta. Non ci siamo mai sentiti in fretta, ma questa volta abbiamo percepito un’urgenza”. Ted Dwane ha aggiunto che c’erano “molti brani pronti” e che il gruppo era “davvero entusiasta” di condividere il nuovo materiale con i fan.

Chi sono i Mumford & Sons



I Mumford & Sons sono una delle band più rappresentative dell’indie folk contemporaneo, con un suono che mescola tradizione e modernità.

Fondati nel 2007 a Londra da Marcus Mumford (voce e chitarra), Ben Lovett (tastiere), Ted Dwane (basso) e Winston Marshall (chitarra e banjo, fino al 2021), si sono distinti per l’uso di strumenti acustici come banjo e contrabbasso, intrecciati con influenze rock e folk americano.

Il gruppo ha raggiunto il successo globale con il loro album di debutto Sigh No More (2009), trainato dalla hit Little Lion Man.



Il loro secondo lavoro, Babel (2012), ha vinto il Grammy Award come Miglior Album dell’Anno, consolidando la loro fama. Con il passare del tempo, il loro stile è evoluto, abbracciando sonorità più elettroniche e rock, come evidenziato in Wilder Mind (2015). Il loro quarto album, Delta (2018), ha continuato a sperimentare con nuovi approcci musicali. Influenzati da artisti come Bob Dylan e Old Crow Medicine Show, e da opere letterarie di Shakespeare e Steinbeck, i Mumford & Sons sono noti per testi poetici e riflessivi.



Oltre alla musica, hanno fondato la Gentlemen of the Road, un’iniziativa che organizza festival in piccoli centri per promuoverne la crescita culturale ed economica.

Con milioni di copie vendute e concerti nei principali festival mondiali, i Mumford & Sons sono un punto di riferimento nel panorama musicale internazionale.



Di seguito trovate il trailer pubblicato sui canali ufficiali dei Mumford & Sons per lanciare il nuovo disco.