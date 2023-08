Sziget: i Mumford & Sons ammaliano, ADONXS è la popstar del futuro

Una quarta giornata ricca di emozioni. Lo Sziget Festival ha regalato ancora divertimento e tanta musica. Il gruppo guidato dalla voce di Marcus Mumford si è esibito sul Main Stage dedicated to Dan. Tra gli artisti di punta di domenica 13 agosto i Nothing But Thieves. Spazio anche a due nomi in ascesa, ovvero ADONXS che ha dimostrato di essere pronto per conquistare il titolo di nuova popstar della scena europea e Baby Queen quello di astro del rock

I Mumford & Sons sono stati i protagonisti dello slot serale del Main Stage dedicated to Dan di domenica 13 agosto, quarta giornata dell’edizione 2023 dello Sizget Festival. Il gruppo folk britannico ha regalato emozioni in musica a un pubblico estasiato. La manifestazione ha offerto tantissimi altri concerti, tra i quali quello della popstar slovacca ADONXS. Da segnalare anche Baby Queen, supporting act di alcune date del tour di Olivia Rodrigo, e i Nothing but Thieves. Laboratori e spettacoli hanno continuato a offrire divertimento alle migliaia di persone che da giorni abitano l’isola di Óbuda per uno dei festival più popolari e seguiti al mondo che nella mattinata di sabato 12 agosto ha raggiunto i dieci milioni di visitatori dalla sua nascita.

sziget festival, mumford & sons ammaliano il pubblico. adonxs e baby queen nuovi volti della musica I Mumford & Sons hanno emozionato il pubblico dal Main stage dedicated to Dan dello Sziget Festival (FOTO). La formazione inglese ha dimostrato di essere un unicum nel suo genere coinvolgendo i tantissimi presenti. Marcus Mumford ha guidato il gruppo con il suo timbro divenuto un marchio di fabbrica immediatamente riconoscibile in tutto il mondo. Impossibile non farsi dolcemente trasportare dalla forza deflagrante delle loro canzoni.

Domenica 13 agosto è stata la volta di ADONXS, al suo debutto sul palco dello Sziget Festival. Il cantante slovacco, cresciuto a Londra e trasferitosi a Praga, è tra gli artisti emergenti più scintillanti e talentosi d'Europa, non a caso il suo album di debutto Age of Adonxs ha ottenuto il plauso della critica. L'artista si è esibito all'ibis X ALL Europe regalando uno spettacolo degno dei più grandi nomi del pop. Il cantante, accompagnato da due ballerini, ha spaziato tra ballad e brani up tempo: Two Romeos, Moving On, Your Town e Game. Come i grandi show, il cantante ha fatto un cambio abito sfoggiando un secondo outfit simile a quello indossato nel videoclip di No Common Measure, l'ultimo singolo proposto live per la prima volta proprio sul palco dello Sziget Festival.

Inoltre, da segnalare Baby Queen, supporting act di alcune date del tour di Olivia Rodrigo. La giovanissima artista, con cui abbiamo parlato prima dell'inizio del concerto, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una delle grandi protagoniste del rock: attitude, grinta e voglia di affermarsi. La cantante, un concentrato di energia esplosiva, ha dominato il palcoscenico, tra le esibizioni più apprezzate quella sulle note de brano You Shaped Hole.

Infine, arriviamo ai Nothing but Thieves. Il gruppo inglese, guidato da Conor Mason, si è esibito al FreeDome presented by Mastercard. La formazione ha infiammato la serata ripercorrendo la carriera ultradecennale che l'ha resa una realtà apprezzata in tutto il mondo: dall'Asia all'Europa. Grande boato per la performance di Overcome, il secondo singolo estratto dall'ultimo album Dead Club City.