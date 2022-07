Il leader del gruppo indie folk formatosi nel 2007 a Londra ha arruolato Brandi Carlile, Clairo, Phoebe Bridgers e Monica Martin per il suo primo album solista, che si intitolerà "(Self-Titled)”. Il musicista ha rivelato di aver scritto l'album dopo aver "affrontato i demoni con cui ho ballato per molto tempo in isolamento"

Marcus Mumford, frontman della band Mumford & Sons, darà alle stampe il suo primo album solista. Si intitolerà "(Self-Titled)” e per l’occasione il leader del gruppo indie folk formatosi nel 2007 a Londra ha arruolato Brandi Carlile, Clairo, Phoebe Bridgers e Monica Martin.



Il musicista ha rivelato di aver scritto l'album dopo aver "affrontato i demoni con cui ho ballato per molto tempo in isolamento”.



Marcus Mumford (voce, chitarra e batteria dei Mumford & Sons) ha fatto l’annuncio martedì 12 luglio su Instagram, rivelando la data di uscita del suo primo disco da solista. L'album uscirà il 16 settembre, conterrà Brandi Carlile, Phoebe Bridgers, Clairo e Monica Martin.



"Nel gennaio 2021, affrontando i demoni con cui ho ballato a lungo in isolamento, ho scritto una canzone intitolata 'Cannibal'", si legge nella nota scritta a mano da Marcus Mumford, immortalata in uno scatto condiviso su Instagram. "L'ho portata al mio amico Blake Mills e abbiamo iniziato il processo di realizzazione dell'album, caro al mio cuore, chiamato ‘(Self-Titled)’”. Potete leggere il messaggio scritto a mano da Marcus Mumford nella foto condivisa su Instagram dall'artista, che vi mostriamo alla fine di questo articolo.



Il primo annuncio del disco fatto da Brandi Carlile

L'album di Marcus Mumford era stato già spoilerato non da lui ma da una sua collaboratrice, ossia Brandi Carlile. La celebre cantautrice e produttrice discografica statunitense ne ha dato notizia per prima il mese scorso, durante un suo concerto a Los Angeles sul cui palco a sorpresa è arrivato Marcus Mumford, per esibirsi assieme a lei. Prima di suonare, Marcus ha parlato brevemente del prezioso aiuto di Carlile con la traccia finale dell'album.



“Mentre stavo facendo un disco, con la piena benedizione e il permesso della band in cui faccio ancora parte, [Carlile] ha sentito un paio di canzoni e mi ha abbracciato e ha detto: voglio aiutarti a fare tutto ciò che devi fare per finire questo", ha raccontato l’artista inglese durante un’intervista concessa a Variety, riferendosi alla collega americana. "E così siamo andati in studio il giorno successivo e abbiamo scritto e registrato questa canzone, che è l'ultima canzone del disco”, ha aggiunto.



Non è il primo disco da solista di Marcus Mumford

Questo disco non è il primo da solista di Marcus Mumford. L'artista ha già pubblicato diversi brani e composizioni da solista, tra cui "You'll Never Walk Alone" del 2020 e la colonna sonora della serie televisiva "Ted Lasso" di Apple TV (la cui soundtrack è stata nominata per un Emmy l'anno scorso).

Le voci circa lo scioglimento dei Mumford & Sons

Uvie Bikomo di Rolling Stone USA ricorda in un articolo recentemente apparso sulla "Bibbia del Rock" che l'anno scorso sono circolate voci su uno scioglimento dei Mumford & Sons. Soprattutto "dopo che il chitarrista solista Winston Marshall ha lasciato la band tra le critiche, per il suo sostegno ai politici di destra". Ma il mese scorso il magazine statunitense Variety ha rassicurato i fan della band londinese: i Mumford & Sons non starebbero affatto pensando allo scioglimento, anzi. Sempre che questa non sia una mossa "à la Francesco Totti e Ilary Blasi"… Non sappiamo se in realtà ci sia eccome aria di crisi, checché ne dica la band. Solo il tempo (o un comunicato stampa ufficiale diramato dal manager del gruppo) potrà dircelo. Potete leggere il messaggio scritto a mano da Marcus Mumford nella foto condivisa su Instagram dall'artista, che vi mostriamo di seguito.