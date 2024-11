Con le musiche di John Williams, il documentario sul compositore

Tra li 366 albulm di colonnoe molte firmate da Williams , sono da citare la saga di Star Wars, Indiana Jones, E.T. l'extraterrestre, Lo squalo, Jurassic Park, Salvate il soldato Ryan, Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, Superman, Harry Potter, Sette anni in Tibet, L'impero del sole, Schindler's List - La lista di Schindler, Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno, Hook - Capitan Uncino, Lincoln, I cowboys, The Terminal, Mamma, ho perso l'aereo,-

Con le musiche di John Williams, d di Lucasfilm Ltd, Amblin Documentaries e Imagine Documentaries, offre uno sguardo affascinante e approfondito sulla prolifica vita ecarriera del leggendario compositore John Williams. Disponibe su Disney+, un film che rendo omaggio a un genio, nato nel febbraio del 193, che ha composto per il grande schermo alcune delle musiche più indimenticabili

Dagli esordi come pianista jazz alle 54 nomination agli Oscar® e alle cinque vittorie, il documentario approfondisce gli innumerevoli contributi che John Williams ha dato al cinema, tra cui molti iconici franchise, nonché la sua musica per i concerti e il suo impatto sulla cultura popolare. Il film propone interviste ad artisti e registi le cui vite sono state toccate dalla sua musica senza tempo. Diretto dal pluripremiato regista e autore di best-seller Laurent Bouzereau, il documentario è prodotto da Steven Spielberg, Brian Grazer, Ron Howard, Darryl Frank, Justin Falvey, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Meredith Kaulfers, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Laurent Bouzereau, mentre Markus Keith e Michael Rosenberg sono i produttori esecutivi.

Oscar e riconoscimenti

Nel complesso John Williams ha vinto cinque premi Oscar, ventisei Grammy, tre Primetime Emmy Award, quattro Golden Globe, sedici SFMA, un BMI, un Premio Kennedy, quattro Critics'Choice Movie Award for Best Score, due Leone d'oro, tre Emmy, nove Saturn Award, quattro Classic BRIT Award e sette BAFTA solo per citare alcuni dei tanti premi (in totale è stato premiato 182 volte e nominato 321)