Oscar 2024, John Williams è il candidato più anziano di sempre

Indiana Jones e il quadrante del destino ha ottenuto una nomination ai Razzie Awards nella categoria Peggior prequel, ramake, rip-off e sequel (FOTO). Tuttavia, la sua colonna sonora è stata particolarmente apprezzata. Lo dimostra la nomination del compositore John Williams, la 54esima della sua carriera, arrivata a 91 anni.

Una nomination da record

Cinquant'anni fa, John Williams cominciava a collaborare con Steven Spielberg. Ora, il compositore nel frattempo diventato leggenda continua a fare la storia. A seguito delle nomination agli Oscar 2024, è infatti diventato il candidato più anziano a competere per una satuetta. La nomination per Indiana Jones e il quadrante del destino segue quella per The Fabelmans, il film autobiografico dello stesso Spielberg (nonché il 31esimo film del regista a cui Williams ha collaborato). Non solo: John Williams ha ottenuto più nomination agli Oscar di qualsiasi altra persona vivente ed è al secondo posto per il maggior numero di nomination prendendo in considerazione tutti gli artisti di oggi e di ieri (solamente Walt Disney, con le sue 59 nomine, ha fatto meglio). Secondo quanto riportato da Deadline, sarebbe addiritura la persona più anziana mai nominata in una gara a premi. Di statuette, ne ha poi portate a casa cinque: per Il violinista sul tetto, Lo Squalo, Guerre Stellari, E.T.: L'extraterrestre e Schindler's List.