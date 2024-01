18/20 ©Webphoto

In lizza per la Peggior coppia protagonista troviamo: qualunque coppia di mercenerai de I mercenari 4 – Expendables, i due investitori che hanno donato 400 milioni di dollari per i diritti del remake de L’esorcista – Il credente, Ana de Armas e Chris Evans in Ghosted, Salma Hayek e Channing Tatum in Magic Mike: the last dance, Pooh e Piglet in Winnie the Pooh: sangue e miele