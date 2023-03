Shazam! Furia degli dei, la spiegazione delle scene post-credit

Il secondo film di Shazam! termina con due scene post credit. Cosa significano e come si collegano all’interno dell’universo Dc Comics? Condividi

Zachary Levi è tornato nei panni dell'adolescente diventato supereroe Billy Batson in Shazam! Furia degli Dei, l'ultima avventura targata DC Comics. Il film vede l'eroe dal costume rosso collaborare con il resto della famiglia Shazam per affrontare una nuova minaccia: le nefaste Figlie di Atlante, interpretate da Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler. Come sanno bene gli appassionati dei cinecomics meglio restare a vedere i titoli di coda di un film Marvel e Dc perché ci sono sempre una o più scene post credit più o meno utili. Shazam! Furia degli Dei ne ha due, ma cosa vogliono dirci?

Justice League o Justice Society? approfondimento Shazam! Furia degli Dei, esce il sequel del cinecomic Dc. Cosa sapere La prima scena post credit si svolge a metà dei titoli di coda e presenta due volti familiari che camminano nel bosco. Jennifer Holland e Steve Agee riprendono i loro ruoli di Peacemaker come gli agenti Emilia Harcourt e John Economos che, per conto di Amanda Waller (Viola Davis) vanno a reclutare Billy per la Justice Society. L’eroe accetta con entusiasmo, pensando che i due stanno parlando della Justice League. L'ultima volta che abbiamo sentito parlare della Justice Society è stato in Black Adam e, cosa affascinante, questo è la prima conferma ufficiale del fatto che Shazam! e Black Adam sono collegati. Il leggendario team di supereroi ha fatto il suo debutto sul grande schermo lo scorso anno, quando Waller ha reclutato membri per la squadra (tra cui Hawkman di Aldis Hodge, Doctor Fate di Pierce Brosnan, Cyclone di Quintessa Swindell e Atom Smasher di Noah Centineo). Quegli eroi hanno poi affrontato il Black Adam di Dwayne Johnson.

Dr. Sivana e Mister Mind GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film La seconda scena post-credit in realtà richiama quella che ha chiuso Shazam! nel 2019. Mark Strong torna nei panni del cattivo originale Dr. Sivana, ancora imprigionato dopo aver tentato di distruggere Filadelfia nel primo film. Ancora una volta, si ritrova faccia a faccia con un gigantesco bruco parlante (doppiato dal regista David Sandberg), che promette di collaborare con lui. Quel bruco è il cattivo dei fumetti Mister Mind, apparso per la prima volta nella scena dei titoli di coda del primo film. Mister Mind è uno dei cattivi più malvagi di Shazam, risalente al 1943 e nei fumetti assume la forma di un minuscolo ma potente bruco che ha poteri telepatici e recluta tutti i tipi di cattivi per aiutarlo a conquistare il mondo. Dopo la sua apparizione nei titoli di coda nel primo Shazam!, molti fan pensavano che Mister Mind sarebbe stato il cattivo principale del sequel. Sandberg ha detto che il suo piano iniziale era quello di includere Mister Mind in Furia degli Dei, ma ha deciso invece di tagliarlo per dare più spazio alle Figlie di Atlante. “Stiamo lavorando a qualcosa, ma ci vuole ancora un po’ di tempo” ha detto il regista.