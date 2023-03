3/14 ©IPA/Fotogramma

Rachel Zegler, che nel film interpreta Anthea, figlia di Atlas, è arrivata alla premiere con un look firmato Elie Saab. L'abito, preziosissimo e con la coda, è in linea col personaggio dell'attrice già apparsa in West Side Story. In foto è col fidanzato, Josh Andrés Rivera

Shazam! Fury of the Gods, Rachel Zegler nel cast del film