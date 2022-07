Nel trailer ufficiale, dalla durata di più di due minuti e mezzo, vediamo il goffo super eroe interpretato ancora una volta da Zachary Levi che, all’interno di uno studio medico, si sfoga raccontando di non sentirsi un personaggio così importante come altri tipo Flash, Aquaman e Batman. La parte esilarante è che Shazam crede di essere da uno psicologo, invece si trova a discutere con un semplice pediatra che ascolta incredulo le sue confessioni. Nel trailer, inoltre, vediamo come il maldestro eroe si appresti ad affrontare la furia degli dei . Non mancano citazioni di altre pellicole famose, come quando Shazam che, rivolto a una presunta nemica, afferma: “Io ho visto tutti i film di Fast & Furious e ti dico che l’unica cosa che conta è la famiglia”. Una volta pronunciata questa frase, però, ecco il momento imbarazzante con l’inquadratura che si allarga e il povero Shazam che si scopre solo nonostante il motivante discorso. Shazam! Furia degli dei uscirà in tutti i cinema il prossimo 21 dicembre.

Il cast di Shazam! Furia degli dei

approfondimento

Shazam! 2, Lucy Liu nel cast del film

Andiamo a ricordare il cast del film, partendo dalle conferme. Ci sono nuovamente Zachary Levi nei panni di Shazam e Asher Angel in quelli di Billy Batson, il ragazzo che all’urlo di “Shazam” diventa il super eroe. Ritroviamo anche Adam Brody come Super Hero Freddy, Jack Dylan Grazer che impersona Freddy Freeman, Meagan Good nel ruolo di Super Hero Darla, Ross Butler come Super Hero Eugene e D.J. Cotrona come Super Hero Pedro. Ancora, spazio per Djimon Hounson nei panni di Wizard, poi Cooper Andrews come Victor Vazquez, Grace Caroline Currey nei panni di Super Hero Mary, Ian Chen come Eugene Choi, Jovan Armand come Pedro Pena e, infine, Faithe Herman interprete di Darla Dudley. Tra i nuovi ingressi in Shazam! Furia degli dei, invece, ci sono Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler. Alla regia della pellicola c’è David F. Sandberg, che torna così dopo aver diretto il primo film del 2019. Il sequel vede Peter Safran nelle vesti di produttore come Walter Hamada, Richard Brener, Victoria Palmeri, Geoff Johns, Adam Schlagman, Dave Neustadter e Marcus Viscidi ed è stato scritto da Chris Morgan ed Henry Gayden.