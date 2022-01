Shazam! Fury of the Gods, Rachel Zegler nel cast del film

Shazam! Fury of the Gods, presente Rachel Zegler

La giovane attrice statunitense, classe 2001, farà parte del cast di Shazam! Fury of the Gods, come rilanciato poco fa da Variety. Rachel Zegler è una delle artiste in maggior ascesa nel mondo dorato di Hollywood grazie anche alla vittoria alla settantanovesima edizione dei Golden Globe nella categoria Best Actress – Motion Picture Comedy or Musical per il ruolo di Maria in West Side Story di Steven Spielberg.