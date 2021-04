Shazam! 2, Lucy Liu nel cast del film

approfondimento

Shazam! 2: Helen Mirren nel cast del film

Ora, secondo quanto riportato dal magazine, è tempo di un nuovo progetto cinematografico per l’attrice. Infatti, nelle scorse ore Variety ha comunicato l’arrivo di Lucy Liu nel cast di Shazam: Fury Of The Gods in cui avrà il compito di rivestire i panni della villain Kalypso, sorella di Hespera, quest’ultima interpretata da Helen Mirren (FOTO).

Il film vedrà il ritorno di Zachary Levi, classe 1980, nel ruolo del protagonista dopo il grande successo ottenuto nel 2019 con la pellicola in grado di incassare oltre trecentocinquanta milioni di dollari.