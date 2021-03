Shazam! 2: Helen Mirren nel cast del film

Secondo quanto annunciato da Deadline, Helen Mirren sarà la villan di Shazam: Fury Of The Gods con protagonista Zachary Levi

Grande attesa per il sequel del film campione di incassi che nel 2019 ha debuttato al primo posto del box office mondiale nel suo weekend di apertura. Nelle scorse ore Deadline ha riportato l’arrivo di Helen Mirren nella pellicola.

Shazam, nel sequel Helen Mirren

approfondimento

Shazam: Fury Of The Gods è il titolo del film che vedrà nuovamente Zachary Levi, classe 1980, nel ruolo di Shazam, dopo gli ottimi responsi ottenuti con l’omonimo film in grado di incassare più di trecento milioni di dollari al mondo.

Ora, una novità riguardante il sequel ha ottenuto grande attenzione mediatica, infatti Deadline ha annunciato la presenza dell’iconica attrice britannica che avrà il compito di rivestire i panni della villan Hespera.

Helen Mirren, classe 1945, è entrata a far parte del progetto cinematografico che vedrà nel cast anche Rachel Zelger. La regia sarà nuovamente affidata a David F. Sandberg, mentre la sceneggiatura sarà curata da Henry Gayden.