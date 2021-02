'Solos', Morgan Freeman, Helen Mirren e Anne Hathaway in una serie tv

Amazon mette insieme un cast stellare per una nuova serie TV antologica drammatica, “Solos”. David Well sarà produttore e showrunner, con il delicato compito di gestire nomi come i Premi Oscar Morgan Freeman , Helen Mirren e Anne Hathaway , la vincitrice di un Emmy Uzo Aduba, Anthoy Mackie, Nicole Beharie, Dan Stevens e Constance Wu.

approfondimento

Well si è detto entusiasta di questo progetto, i cui episodi saranno disponibili nel corso del 2021 sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video. Ecco le sue parole: “Sono molto felice di poter dare vita a ‘Solos’ con un gruppo di artisti che ammiro profondamente. Voglio raccontare storie che parlino di legami, della ricerca di quel comune senso d’umanità che unisce tutti noi”.

Solos, cosa sappiamo sulla serie tv

Una serie antologica che propone un tema comune, quello della riscoperta della profondità dei legami umani. Il tutto attraverso sette storie differenti, le cui linee narrative non si mescolano in alcun caso. Una serie drammatica che mira a spingere lo spettatore a riflettere profondamente. Ogni episodio esplorerà differenti significati dell’esperienza umana. Ogni storia proposta avrà tempi e punti di vista differenti. Al termine di questo viaggio ci si renderà conto di come tutti siamo collegati. Poco conta che i percorsi di vita siano ben differenti. Il genere umano è accomunato da qualcosa di profondo e innegabile, che è lì fin dalla nascita. Ecco il pensiero che Well intende trasmettere attraverso la serie, che Amazon ha sottolineato di poter proporre al pubblico nel corso del 2021.

Lo showrunner è anche uno dei produttori esecutivi, insieme con Laura Lancaster e Sam Taylor-Johnson. Quest’ultimo si porrà anche dietro la macchina da presa, dirigendo due episodi. Spazio anche ad altri registi di prestigio come Tiffany Johnson e Zach Braff. Un nuovo progetto per l’ex stella di “Scrubs”, ancora amatissimo dal pubblico. Di recente è stata annunciata la sua partecipazione al reboot di “Una scatenata dozzina”, che giungerà su Disney+.

Ecco il cast del film: