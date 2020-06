Nato a Memphis il primo giugno del 1937, ha vinto la statuetta per il miglior attore non protagonista nel film diretto da Clint Eastwood ed è uno degli artisti più celebri e apprezzati del panorama hollywoodiano. Nel corso della sua carriera ha recitato in pellicole entrate di diritto nella storia del cinema come "Le ali della libertà" e "A spasso con Daisy". LA FOTOGALLERY