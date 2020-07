Helen Mirren: "Adoro Checco Zalone. Spero mi chiami per un film"

approfondimento

I migliori film con Helen Mirren

Non presente il pubblico delle grandi occasioni, considerando l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) e i necessari protocolli di sicurezza. L’accoglienza è stata però calorosa per Helen Mirren, che ha ancora una volta espresso tutto il proprio amore per l’Italia e, nello specifico, il Salento.

Salita sul palco, ha parlato in italiano, leggendo un messaggio. Ha raccontato della sua vita da contadina in Salento, dove ha una casa, lanciando un appello affinché vengano salvati gli ulivi secolari della xylella e la storia che vi è dietro: “Per me è un grande onore ricevere questo premio, in nome del gigante del cinema italiano Ennio Flaiano. Non posso spiegare quanto sia importante per me questo premio. È stato proprio un film italiano a farmi appassionare al cinema. Era ‘L’Avventura’, con una incandescente Monica Vitti. Avevo 16 anni e lavoravo come cameriera nel piccolo bed&breakfast di mia zia. Ho potuto vedere il film in un vecchio cinema inglese vicino al mare. La bellezza della lingua italiana e del paesaggio sono stati formativi per me. Mi attrae la potenza di registi italiani come Fellini, Sergio Leone, Visconti, Paolo Virzì, con cui ho lavorato. La mia musa più grande è Anna Magnani”.