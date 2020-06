1/20 ©Getty

Il 3 giugno Luca Medici, in arte Checco Zalone, compie 43 anni. Dagli esordi come cabarettista fino ai record di incassi al cinema con i suoi film, è diventato uno degli artisti più celebri e apprezzati dal grande pubblico in Italia

Buon compleanno Checco Zalone: ecco le scene più divertenti dei suoi film