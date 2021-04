La Vacinada, il video di Checco Zalone con Helen Mirren in Salento

Il video di Checco Zalone ed Helen Mirren che invita a vaccinarsi



“L’immunidad de gregge ancor no è arivada, ma menomal que estàs LA VACINADA”, canta in maniera esilarante ma anche molto saggia Checco Zalone che si innamora di Helen Mirren proprio perché vaccinata. E lei gli fa da contrappunto recitando in italiano.



E mostrando orgogliosamente il segno del vaccino, a sottolineare quanto vaccinarsi sia una responsabilità civile fondamentale per la sicurezza e la salvaguardia della salute di tutti noi.

Una collaborazione eccezionale quella che porta il nostro attore a recitare assieme all'attrice britannica naturalizzata statunitense vincitrice di un Premio Oscar e tre Premi Golden Globe, quattro Premi BAFTA, cinque Screen Actors Guild Awards, quattro Emmy Awards e un Tony Award, uno dei nomi più celebri del panorama attoriale internazionale.

Da tempo Helen Mirren parla del suo desiderio di girare un film assieme a Checco Zalone, che l'attrice in più occasioni ha detto di adorare.



“Come si fa a non amare l’Italia? Vorrei lavorare in qualsiasi film ambientato in Puglia. Adoro Checco Zalone. Ho una casa nel Salento e conduco una vita normale. Partecipo alle feste di paese, vado a fare la spesa e mi dedico al giardinaggio”, ha dichiarato l'attrice in occasione dell'ultima edizione del Festival di Berlino.

Quale occasione migliore quindi di questo set? Divertente ma anche con una missione sociale lodevole.

