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È morta Patrizia Caselli, volto tv degli anni Ottanta. Aveva 66 anni

Spettacolo
©Getty

La notizia è stata diffusa nella notte sui suoi profili Facebook. Nata a Udine il 13 maggio 1960, era malata da tempo. Volto noto della tv degli anni Ottanta e Novanta, ha lavorato in Rai e nelle tv private, tra varietà, cronaca e intrattenimento

Lutto nel mondo dello spettacolo. Patrizia Caselli è morta a 66 anni. L’annuncio è arrivato nella notte attraverso i suoi profili Facebook. L’attrice e conduttrice era nata a Udine il 13 maggio 1960. Era malata da tempo. Nel giugno 2024, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva dichiarato: “un tumore al terzo stadio. Mi fa paura”.

La carriera

Caselli aveva iniziato giovanissima tra pubblicità e cinema, lavorando anche con Nanni Loy. Si era poi affermata nelle televisioni private, da Antennatre a Telealtomilanese, come showgirl e conduttrice, spesso al fianco di Walter Chiari. Negli stessi anni aveva inciso diversi 45 giri e recitato in teatro, tra Hai mai provato con l’acqua calda? e la riedizione di Mi è caduta una ragazza nel piatto. Il debutto in Rai arrivò nel 1987 con Bella d’estate su Rai2. Seguirono Chi tiriamo in ballo?, Master 88 e, con Luciano Rispoli, La rete. Dal 1991 al 1994 fu il volto del pomeriggio di Rai1 con Detto tra noi, poi trasformato in La vita in diretta. Negli anni Duemila tornò sporadicamente al cinema con La fabbrica del vapore e Dentro la città.

La vita privata

Dopo il 1994 Caselli lasciò la televisione e seguì Bettino Craxi ad Hammamet. I due furono legati sentimentalmente per nove anni, fino alla morte dell’ex presidente del Consiglio nel 2000. In seguito sposò il medico Alberto Bossi, con cui adottò un figlio, François.

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