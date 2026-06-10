Anthony Guidera, è morto l'attore del film Il Padrino - Parte III

Si è spento il 6 giugno 2026 in un ospedale della zona di Los Angeles all’età di 65 anni. Come ha confermato la moglie Valarie Anderson a TMZ, nel mese di maggio aveva avuto un arresto cardiaco nella loro casa ed era rimasto in terapia intensiva per tre settimane. Poi, in base alle sue precedenti volontà, è stato staccato dalle macchine

L’attore Anthony Guidera, noto per aver recitato nei film Il Padrino – Parte III e Specie mortale, è morto sabato 6 giugno 2026 in un ospedale della zona di Los Angeles all’età di 65 anni. Come ha confermato la moglie Valarie Anderson a TMZ, nel mese di maggio aveva avuto un arresto cardiaco nella loro casa ed era rimasto in terapia intensiva per tre settimane. Poi, in base alle sue precedenti volontà, è stato staccato dalle macchine. Ora Anderson ha affermato che i medici non sono stati in grado di determinare la causa dell’arresto cardiaco. “È con il cuore pesante che annunciamo l’improvvisa scomparsa del nostro amato Anthony”, ha inoltre scritto su Facebook la donna. “Siamo devastati e stiamo cercando di respirare attraverso l’impossibile, vivendo ogni momento come viene. Vi preghiamo di custodire questa luce eterna nei vostri cuori e di includere la nostra famiglia nelle vostre preghiere”. Anche la fondazione spirituale Astara, presso la quale Guidera prestava servizio come volontario, ha commemorato l’attore scomparso: “Siamo devastati e stiamo cercando di affrontare l’impossibile, vivendo ogni momento come viene”.

LA CARRIERA, DA IL PADRINO - PARTE III AD ARMAGEDDON Nato il 18 ottobre 1960 a San Francisco, in California, tra il 1990 e il 2005 l’attore Anthony Guidera aveva partecipato a circa 30 film e serie tv. Nel 1990 aveva debuttato nel ruolo della guardia del corpo Anthony nel film Il Padrino – Parte III di Francis Ford Coppola. Nel 1993 era apparso in un cameo nella serie tv Baywatch e nel 1994 sia nella serie tv Star Trek: Deep Space Nine, sia nella serie tv La valle delle bambole. Nel 1995 aveva recitato nel film Specie mortale di Roger Donaldson, per il quale nel 1996 aveva vinto l’MTV Movie Award per il Miglior bacio sullo schermo con Natasha Henstridge. In seguito, nel 1995 aveva recitato nella serie tv High Tide, nel 1996 nel film The Rock di Michael Bay, nel 1997 nel film L’uomo del giorno dopo di Kevin Costner, nel 1998 nel film Armageddon di Michael Bay, nel 1998 nella serie tv The Good News, nel 1999 nella serie tv The Pretender e nel 1999 nel film The Annihilation of Fish di Charles Burnett. Le ultime apparizioni sullo schermo risalgono al 2001 per la serie tv E.R. – Medici in prima linea e al 2005 per il film L.A. Dicks. Approfondimento Il Padrino, il capolavoro di Coppola compie 50 anni: le cose da sapere