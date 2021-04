Andy Garcia compie 65 anni: i suoi ruoli più famosi. FOTO

L’attore, nome completo Andrés Arturo García Menéndez, è nato a L’Avana, Cuba, il 12 aprile 1956. Ha recitato in molti film di successo fra cui "Ocean's Eleven" e "The Lost City": in quest'ultimo ha anche esordito come regista, raccontando la rivoluzione della sua terra d'origine che portò all'instaurazione del regime di Fidel Castro. Per il ruolo di Vincent Mancini ne "Il Padrino - Parte III" è stato candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista