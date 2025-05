Televoto Eurovision 2025, come votare il tuo concorrente preferito

Martedì 13 maggio inizierà a Basilea, in Svizzera, la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest con 37 Paesi in gara (LA SCALETTA). L’Italia punta tutto su Lucio Corsi con la canzone Volevo essere un duro, seconda classificata al Festival di Sanremo, mentre Gabry Ponte concorrerà per San Marino. Gli spettatori dei Paesi partecipanti potranno votare telefonicamente al numero 894001 al costo di euro 0,51, via sms al numero 475.475.0 al costo di euro 0,50 o tramite l’app “Esc 2025”. In ogni caso, la duplice regola aurea del concorso prevede sia il divieto di votare per il proprio Paese, sia la facoltà di votare soltanto nella semifinale nella quale parteciperà il proprio Paese. Di conseguenza, i telespettatori italiani potranno votare la propria canzone preferita solo nel corso della prima semifinale (e non nella seconda semifinale di giovedì 15 maggio) e nella finale di sabato 17 maggio, in entrambi i casi con il divieto di votare Lucio Corsi, che peraltro si qualificherà di diritto all’ultimo atto in quanto artista dei Paesi “Big Five”. Per lo stesso motivo, l’accesso diretto alla finale riguarderà anche Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, mentre la Svizzera godrà del medesimo destino in quanto Paese ospitante. Gli spettatori negli Stati Uniti e in altri Paesi non partecipanti potranno votare online su www.esc.vote al costo di euro 0,50 o con l’app. Il voto congiunto del “resto del mondo” varrà quanto quello di un singolo Paese.