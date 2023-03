Helen Mirren ha regalato 500 biglietti del cinema ai bambini salentini

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Helen Mirren ha dato in omaggio cinquecento biglietti, andati esauriti in pochi minuti, ai bambini e alle famiglie di Tiggiano e Tricase, in Puglia, per assistere alla proiezione di Shazam! Furia degli dei, il film sul supereroe della DC Comics Shazam diretto da David F. Sandberg e nel quale l’attrice britannica interpreta il ruolo della malvagia Hespera. Mirren, vincitrice nel 2007 del Premio Oscar come Miglior attrice protagonista per The Queen – La regina di Stephen Frears, e il marito, il regista Taylor Hackford, sono ormai di casa in Salento: a Tiggiano hanno acquistato una masseria, mentre a Tricase hanno creato il bar Farmacia Balboa. Mirren ha anche sostenuto la campagna a favore del salvataggio degli ulivi dalla xylella con dei post Instagram che la ritraggono mentre raccoglie rifiuti dalla campagna e ha partecipato a diverse sagre e feste locali. Il 18 marzo, grazie alla generosità dell’attrice, il Cinema Moderno di Tricase metterà a disposizione cinquecento posti, divisi a metà tra i due paesi fortunati, per ragazzi, genitori e nonni, e ne riserverà ulteriori trenta alle persone disabili. La proiezione includerà inoltre l’estrazione di gadget sul film e una consumazione per ogni spettatore. Un'esperienza indimenticabile per il pubblico, che forse potrebbe essere raggiunto in sala dalla stessa Mirren, anche se non è certo se l'attrice sarà in Salento e libera da impegni lavorativi e promozionali.