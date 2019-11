I migliori film con Helen Mirren

Helen Mirren è una celebre attrice inglese, nata a Londra nel 1945. È tra i talenti più puri della cinematografia mondiale, con una filmografia invidiabile ricca di grandi successi. Dal teatro al cinema, passando per la televisione, dal drama alla commedia, senza farsi mancare titoli action. Di recente al centro di un curioso caso di gossip, con molti utenti che sul web l’hanno confusa con la nuova fidanzata di Keanu Reeves.

Gigantesca la sua bacheca dei premi, per una carriera cinematografica avviata nell’ormai lontano 1960 con Violenza per una giovane. Ha vinto un Premio Oscar nel 2007 come miglior attrice protagonista, tre Golden Globe, un Tony, quattro BAFTA e altrettanti Emmy e Screen Actors Guild Awards. Ecco le sue migliori interpretazioni sul grande schermo.

The Queen – La regina

Excalibur

Il diritto di uccidere

Gosford Park

La pazzia di Re Giorgio

Excalibur, 1981

La pellicola rievoca la celebre leggenda di re Artu’, un giovane dal destino marchiato, con una vita condotta sui binari della grandezza. Sottratto alla madre fin da piccolissimo, venne posto sotto la tutela del potente mago Merlino. Questi lo prepara per l’impresa mai riuscita a nessuno: estrarre la spada conficcata nella roccia, Excalibur. Un gesto in grado di consegnargli le chiavi del regno. La sua salita al trono pone fine a numerose lotte sanguinose e pericolose divisioni. Artu’ tenta inoltre di porre fine all’epoca dei sortilegi, dando inizio alla saga dei cavalieri della Tavola rotonda. Questa però non è altro che la prima parte del suo percorso, complicato dalla passione, ricambiata, del cavaliere Lancillotto per la regina Ginevra.

La pazzia di Re Giorgio, 1994

Il film è ambientato nel 1788, affronta il periodo più nero del regno di Giorgio II, sovrano d’Inghilterra alle prese con problematiche private e politiche. Ha perduto le colonie americane e la presa sulla Camera dei Lord. Volgendo lo sguardo alla propria famiglia, suo figlio maggiore, il Principe di Galles, si è sposato clandestinamente con la propria amante e punta al trono. Il giovane ritiene di poter sfruttare a proprio vantaggio i primi segni di squilibrio mentale del sovrano. Con un tranello il Principe riesce a mettere il padre alla berlina in pubblico, costringendo il ministro Pitt a prendere provvedimenti. Si consulta con un medico, Willis, che lo conduce nella propria clinica in campagna, sottoponendolo a un regime alimentare ferreo, contro il parere dei colleghi di Londra. Un processo che dà lentamente i suoi frutti. Ha così inizio una corsa contro il tempo, con il sovrano che tenterà di presentarsi in Parlamento in tempo per evitare la propria destituzione.

Gosford Park, 2001

Film ambientato in Inghilterra negli anni ’30. Sir William McCordle e sua moglie Lady Sylvia invitano amici e parenti, accompagnati dai rispettivi domestici, nella propria villa in campagna per trascorrere un weekend di puro relax. I programmi però vengono sconvolti dal ritrovamento di un cadavere. Tutti sono così costretti a restare all’interno della magione, dando il tempo alla polizia di condurre le proprie indagini. Tutti sono sospettati.

The Queen – La regina, 2006

La notizia della drammatica morte della Principessa Diana ha un effetto devastante su tutto il Paese. La Regina Elisabetta II si ritrova a dover gestire una vera e propria crisi, non comprendendo la reale portata. Una situazione che di fatto l’allontana dal suo popolo, con il Primo Ministro Blair che interpreta al meglio gli animi dei cittadini, che prova a rassicurare, lavorando intanto per riuscire a riavvicinare Elisabetta ai propri sudditi. Un film che offre un ritratto intimo e divertente della monarca.

Il diritto di uccidere, 2015

Ricco cast per la pellicola diretta da Gavin Hood, con Helen Mirren affiancata da Aaron Paul e Alan Rickman. Il colonnello Katherine Powell ha il compito di dirigere a distanza una delicata operazione militare contro una cellula terroristica a Nairobi. Il tutto avviene a distanza grazie a un drone pilotato dal giovane ufficiale Steve Watts. Entrambi si rendono conto di come dare l’ok significherebbe sacrificare la vita di una bambina innocente. Nella “war room” nessuno intende prendersi tale responsabilità ma intanto una serie di eventi fa precipitare la situazione.