di Camilla Abrusci

Keanu Reeves e Alexandra Grant sono una coppia. Dopo i rumors è arrivata l’ufficialità. L’attore e l’artista americana si sono mostrati per la prima volta insieme ad un evento a Los Angeles.

Il Lacma Art + Film Gala è uno degli eventi glamour americani più attesi d’autunno. La cerimonia a sostegno del Los Angeles County Museum of Art (il più grande museo degli Stati Uniti) è giunta alla sua settima edizione e anche quest’anno ha celebrato il lavoro di artisti, produttori cinematografici e registi.

Keanu Reeves e Alexandra Grant: prima uscita ufficiale

Sabato 2 novembre a Los Angeles si è tenuta l'edizione 2019 del LACMA Art + Film Gala. Come ogni anno sul tappeto rosso (che però quest’anno era blu) hanno sfilato tantissimi nomi importanti della moda, del cinema e dello spettacolo d’Oltreoceano: Naomi Campbell, Salma Hayek, Jared Leto, Zoe Saldana con Marco Perego e i neo genitori Ricky Martin e Jwan Yosef.

La coppia che però ha catalizzato l’attenzione dei fotografi è stata quella formata da Keanu Reeves e Alexandra Grant. Dopo settimane di indiscrezioni, l’attore e l’artista americana hanno confermato la loro relazione debuttando ufficialmente come coppia sul blu carpet dell'edizione del LACMA Art + Film Gala, che si è tenuto al County Museum of Art. Il legame tra l'attore e l'artista americana è stato reso pubblico già alcuni giorni fa e la notizia ha fatto subito il giro del mondo, tuttavia insieme non si erano ancora visti, fino a sabato scorso. La neo coppia si è mostrata sorridente agli obiettivi dei fotografi e mano nella mano: entrambi in abito Gucci, la Grant ha sfoggiato un elegantissimo vestito lungo blu con piccoli tocchi neri, mentre l’attore ha scelto un total black ad eccezione delle curiose scarpe da trekking marroni.

Keanu Reeves e Alexandra Grant: la collaborazione

Keanu Reeves è uno degli attori più amati di Hollywood, mentre Alexandra Grant è una stimata artista molto conosciuta in America nell'ambiente letterario ed artistico. I due si conoscono da molto tempo, tanto da aver iniziato la loro collaborazione nel 2011. Insieme hanno scritto due libri, Ode To Happiness e Shadows, in cui il protagonista di Matrix ha contribuito con racconti e poesie, mentre la Grant s’è dedicata alla parte grafica dei volumi. Nel 2017 hanno anche creato una casa editrice specializzata in libri d’arte e di artisti, la X Artists’ Books. Si sono sempre presentati come amici, infatti, sono stati molto vicini soprattutto nei momenti difficili che ha dovuto attraversare l’attore, ma nell’ultimo periodo i loro occhi parlavano chiaro. Dopo anni di amicizia quindi tra la Grant e Reeves è sbocciato l’amore e finalmente dopo tante disgrazie il divo hollywoodiano ha ritrovato il sorriso accanto alla bellissima 46enne, che sembra aver portato una ventata di freschezza e positività nella vita dell’attore.