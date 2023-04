Ghosted, 5 cose da sapere sul film con Ana de Armas e Chris Evans

Dal 21 aprile su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) è disponibile Ghosted, il film con Chris Evans e Ana De Armas diretto da Dexter Fletcher che promette molta azione, avventura e un po’ di romanticismo . Cole è un uomo tranquillo e onesto, mentre Sadie è una donna enigmatica che nasconde qualche segreto. I due si innamorano, ma Cole viene catapultato in un mondo violento e assurdo, molto lontano dal suo. Infatti Sadie in realtà è un agente segreto, una sorta di James Bond al femminile che trascorre giornate frenetiche portando a termine missioni internazionali pericolose. Dopo il primo appuntamento la coppia resta coinvolta in un intrigo internazionale e deve trovare il modo di salvare il mondo.

Il regista è Dexter Fletcher

Il regista di Ghosted è Dexter Fletcher che ha iniziato la sua carriera come attore recitando in diversi film indipendenti britannici come Caravaggio, The Rachel Papers e Lock, Stock e nella serie tv Band of Brothers creata da Steven Spielberg e Tom Hanks, nei panni del sergente maggiore John Martin. Il suo debutto alla regia avviene con Wild Bill, una commedia drammatica poliziesca su Bill Hayward, un uomo in libertà vigilata dopo 8 anni di prigione che torna a casa e trova i suoi figli abbandonati dalla madre che vivono da soli. Il suo secondo film, Sunshine on Leith lo ha fatto salire alle stelle fino al successo internazionale. Da allora ha lavorato a diversi film musicali. Ha assunto il ruolo di regista non accreditato del film biografico su Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody e poi ha diretto Taron Egerton in Rocketman, il biopic musicale su Elton John. Nel 2022 è stato il regista di due episodi della serie Paramount+, The Offer, sulla realizzazione del capolavoro di Francis Ford Coppola, Il Padrino.