Ana De Armas festeggia il compleanno sul set, il post Instagram

La splendida attrice di origini cubane ha spento 34 candeline sul set di Ghosted Condividi

Un compleanno da ricordare, quello dell’attrice Ana de Armas, che ha festeggiato i suoi 34 anni sul set del suo ultimo film, Ghosted. Il lungometraggio, diretto da Dexter Fletcher e in uscita su Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), la vede recitare al fianco di Chris Evans, l’indimenticabile Captain America della Marvel. “This is 34!”, cioè “E sono 34! Sono felice di aver festeggiato sul set. Grazie per tutto l’amore che ho ricevuto nel giorno del mio compleanno”. Ai festeggiamenti in spiaggia ha partecipato tutta la troupe, compreso il bell’attore Chris Evans, con cui l’attrice ha mostrato un certo affiatamento.

Ana de Armas ha preso il posto di Scarlett Johansson in Ghosted approfondimento Deep Water, teaser del thriller erotico con Ana De Armas e Ben Affleck Dopo l’abbandono di Scarlett Johansson a dicembre del 2021, dovuto a un problema di programmazione non meglio specificato, il ruolo della bella protagonista della commedia romantica firmata Apple, è stato affidato ad Ana de Armas. Per l’attrice e Chris Evans non è la prima volta insieme sul set: i due, infatti, hanno fatto parte del cast di Knives Out - Cena con Delitto, di Rian Johnson. Il film viene descritto come una commedia romantica ad alto tasso d’azione, ma per ora non conosciamo ulteriori dettagli in merito, sappiamo solo che dovrebbe uscire entro la fine del 2022.

Il cast di Ghosted approfondimento John Wick, Ana De Armas protagonista del film spin-off di Keanu Reeves Il film, scritto da Paul Wernick e Rhett Reese e diretto da Dex, è prodotto da Skydance Media. La produzione è stata affidata a Chris Evans, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, Rhett Reese e Paul Wernick. La pellicola verrà rilasciata sulla piattaforma di streaming Apple TV+ nel 2022, ma non è ancora stata indicata una data ufficiale. Oltre a Ana de Armas e Chris Evans, che vestiranno i ruoli dei protagonisti principali, nel cast troveremo anche Adrien Brody, Mike Moh, Amy Sedaris, Tim Blake Nelson, Tate Donovan e Mustafa Shakir. Chi è Ana de Armas Nata a L’Avana il 30 aprile del 1988, Ana de Armas è un’attrice e modella naturalizzata spagnola. Il suo debutto come interprete è stato nel 2006, con il film Una rosa de Francia. Nel 2015 ha avuto la sua prima parte in una pellicola statunitense, Knock Knock, in cui ha recitato al fianco di Keanu Reeves. Il 2017 è l’anno che la rende celebre in tutto il mondo, grazie al suo ruolo da replicante nel film di fantascienza Blade Runner 2049, con Ryan Gosling. Nel 2019 ha ricevuto la sua prima candidatura ai Golden Globe, nella sezione Migliore Attrice in un Film Commedia o Musicale, per Cena con delitto - Knives Out. Nel 2021 Ana de Armas torna sul grande schermo come Paloma, una bellissima e pericolosa agente della CIA in No Time To Die.