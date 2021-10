John Wick, Ana De Armas protagonista del film spin-off di Keanu Reeves

Dopo lo straordinario successo di 007 No Time To Die, Ana De Armas sarà la protagonista di Ballerina, il nuovo spin-off di John Wick

Mentre le riprese di John Wick 4 sono ufficialmente terminate ci sono nuove buone notizie per i fan della saga. Secondo alcune fonti, infatti, sembra che Ana De Armas stia per essere confermata come protagonista di Ballerina , spin-off della serie di film che hanno segnato il ritorno in grande stile di Keanu Reeves ( FOTO ) sul grande schermo.

L’attrice è ancora “in fase di ripresa” dallo straordinario successo di 007 No Time To Die, ma nel suo futuro sembra che non ci sia posto per un po’ di meritato riposo. Proprio grazie al nuovo film di James Bond, infatti, Ana De Armas è stata notata per le sue grandi doti action, spingendo i produttori di John Wick a tenerla in considerazione per lo spin-off.

Ad onor del vero l’attrice cubana ha già fatto la sua apparizione nella serie in veste della giovane ballerina che, durante il terzo capitolo della saga, si stava allenando per diventare una spietata assassina.

Dal poco che sappiamo, comunque, la regia di Ballerina sarà affidata a Len Wiseman, mentre la sceneggiatura proviene direttamente dalla mente di Shay Hatten, già noto al grande pubblico per aver lavorato a Army Of The Dead di Zack Snyder e John Wick: Capitolo 3 – Parabellum.

Per quanto riguarda la storia o eventuali “comparsate” di Keanu Reeves nello spin-off, al momento non ci sono conferme, anche se nessuno esclude l’eventuale ritorno dell’attore.

Il resto del cast, la storia e l’inizio delle riprese non sono ancora stati rivelati ma, con buona possibilità se ne saprà di più dopo l’uscita di John Wick 4.