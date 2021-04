The Continental, lo spin-off di John Wick: i dettagli sulla trama

Addio a Keanu Reeves e Ian McShane. La serie TV porterà il pubblico in un viaggio nel tempo, scoprendo la New York del passato Condividi:

Tutto pronto per l’avvio della fase di pre-produzione di “The Continental”. I fan non vedono l’ora di poter apprezzare la serie spin-off legata al mondo di “John Wick”. Qualche dettaglio sul progetto inizia a trapelare ed è subito chiaro come non vi sarà spazio per Keanu Reeves nello show, almeno inizialmente.

approfondimento Buon compleanno Keanu Reeves: i 56 anni di John Wick. FOTO Gli episodi, prodotti da Lionsgate Television, saranno rivolti a ben altra epoca, guardando alle origini del mondo underground dei killer professionisti. Per quanto sia ambientato nel passato, non vi saranno unicamente personaggi nuovi. Il protagonista è infatti Winston, interpretato nelle pellicole action da Ian McShane. Per la serie si è optato, però, per un recasting, dal momento che lo show scaverà nel suo passato.

The Continental, cosa sappiamo approfondimento BRZRKR, film e serie anime tratti dal fumetto di Keanu Reeves Kevin Beggs, capo della Lionsgate TV, è stato intervistato da “Deadline” e ha svelato alcuni dettagli intriganti: “Abbiamo valutato un gran numero di proposte. È poi giunto un team creativo di uno show presente su YouTube, ‘Wayne’. La loro idea ci ha entusiasmati, incentrata su una New York fatiscente negli anni ’70. Al centro vi è lo sciopero dei netturbini, che non fanno che ammassare sacchi di spazzatura dinanzi alle case della classe benestante, con la mafia coinvolta nel business. Svariati elementi sono reali in questo progetto e ci sembrava uno sfondo interessante per esplorare le origini del Continental”. Gli episodi saranno incentrati sull’ascesa al potere di Winston, mostrando la struttura in parte svelata del mondo degli assassini di cui farà parte in seguito John Wick: “Vi saranno tre episodi della durata di 90 minuti, che potremmo interpretare come una serie limited”. Di fatto ciò che attende il pubblico sono tre pellicole per il piccolo schermo. Un progetto che non può che incuriosire i fan della saga.