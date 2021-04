Coronavirus in Italia e nel mondo: le news di oggi. LIVE

(

Da oggi Italia quasi tutta in zona gialla. Previsti maggiori controlli sulla movida. Speranza apre a modifiche al coprifuoco. Salvini lancia una campagna per cancellare le limitazioni serali. "La Lega scelga: dentro o fuori dalla maggioranza", afferma Letta. Scuola, da oggi in classe l'89,5% degli studenti. Calano intanto contagi, decessi e ricoveri. Preoccupa la variante indiana del virus: vietato l'ingresso in Italia a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni. Recovery plan, oggi alla Camera le comunicazioni di Draghi, trasmesso ieri al Parlamento. Si parla di "piano epocale per superare la crisi": l'impatto sul Pil è stimato in 16 punti, ma bisognerà fare presto le riforme.