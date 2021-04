7/23 ©Ansa

FRIULI VENEZIA GIULIA ZONA GIALLA - Ok alle visite ad amici e parenti, con un solo spostamento al giorno verso un'abitazione privata, in massimo 4 persone oltre ai minorenni. Ok a pranzo e cena fuori, ma solo all’aperto. Aperti i musei, mentre gli eventi in teatri, sale da concerto, cinema e in altri locali anche all'aperto si svolgono solo con posti a sedere preassegnati con distanza di almeno un metro. Chiusi centri commerciali nel weekend. Ok sport all’aperto, anche di squadra e di contatto. Consentiti spostamenti in tutta la regione e in altre regioni gialle