11/11 ©Ansa

SARDEGNA - La Sardegna è l’unica regione rossa, fascia di rischio in cui resta per la terza settimana di fila. Nell’ultimo monitoraggio l'Isola ha un R(t) pari a 0.97 e uno scenario di trasmissione di tipo 1, come il resto del Paese, ma questo non è bastato per ottenere un cambio di colore. Dopo due settimane in rosso la Sardegna conta ancora 157 focolai che portano la classificazione complessiva del rischio ad "alta per molteplici allerte di resilienza"