Decreto Covid, da oggi le nuove regole: ecco cosa cambia

11/15 ©Ansa

NEGOZI - In zona gialla e arancione tutte le attività commerciali possono aprire. In zona rossa invece è consentita l’apertura solo alle attività ritenute “necessarie” come alimentari, edicole, tabaccai. Sempre in zona rossa rimangono chiusi parrucchieri, barbieri e centri estetici. Rimangono chiusi i centri commerciali nel weekend