2/22 ©Ansa

L'indice Rt nazionale di contagio del coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. "L'epidemia sta decrescendo in molte regioni, tranne che in alcune. L'incidenza calcolata a ieri sera (22 aprile, ndr) è pari a 159 contro 182 della scorsa settimana, mentre quella calcolata su domenica scorsa vede una decrescita da 157 a 160. Quindi comunque è sopra i 50 casi per 100mila abitanti", ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro

Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe